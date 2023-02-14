0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:51

Гафин рассказал, что Сазонов привлек внимание серьезных европейских клубов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об интересе к Сабе Сазонову со стороны европейских клубов.

«Саба за тот период, когда начал играть в основном составе, привлек внимание скаутских служб серьезных европейских клубов. Поэтому, да, интерес действительно есть. Но стоит отметить, что интерес был и когда Сазонов еще только переходил в «Динамо». Мы конкурировали с испанским клубом за Сабу. Продать Сазонова? Это всегда вопрос правильного времени и условий. Стратегически мы не будем удерживать футболиста, когда посчитаем, что действительно наступил правильный момент для перехода с точки зрения как интересов клуба, так и развития игрока. Пока такой момент не наступил», — приводит слова Гафина Sport24.

В этом сезоне 21-летний футболист провел 14 матчей в РПЛ. В составе «Динамо» защитник играет с 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-14-on-privlek-vnimaniye-skautskikh-sluzhb-seryeznykh-klubov-yevropy-chlen-soveta-direktorov-dinamo-gafin-o-sazonove
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Саба Сазонов
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гафин заявил, что Йоканович работал в экстремальных условиях

Гафин назвал Тюкавина самым перспективным нападающим в РПЛ