Галактионов: «На сегодняшний день предложений по Тикнизяну нет»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения от «Ростова» (1:2) в матче FONBET Кубка России прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику Наиру Тикнизяну со стороны «Вердера».

«На сегодняшний день предложений по нему нет, он игрок «Локомотива», готовится к играм за национальную команду Армении и, естественно, к воскресному матчу против «Балтики». Сами знаете, что все может произойти в любую секунду, мы можем только предполагать. Но на сегодняшний день предложений нет», — цитирует пресс-служба клуба Галактионова.

По информации «СЭ», в августе «Локомотив» отклонил предложение «Вердера» о покупке Тикнизяна.