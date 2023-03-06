0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:09

Гаврилов заявил, что забивать можно в любом возрасте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Спартака», двукратный чемпион СССР Юрий Гаврилов оценил тот факт, что он переместился на третье место рейтинга самых возрастных футболистов, забивавших голы в чемпионате России.

«Лебеденко забил в 39 лет за «Торпедо»? А, ну пусть еще играет, если хочет! Чего ж. Я тоже забил свой последний мяч в 39? Но я вообще-то закончил играть в 43 года. Наверное, не забивал больше в высшей лиге, раз не посчитали. Я точно не помню. Но мне это, знаете, без разницы, что они пишут. Пусть что хотят, то и пишут. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Трудно ли забивать в таком возрасте? Да нет! Можно и в любом возрасте забивать. Самое главное — момент иметь. Оказаться в нужное время в нужном месте, грамотно принять мяч и ударить. Все просто», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

На первом месте в рейтинге самых возрастных игроков, которые поразили ворота соперников находится форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко, забивший «Краснодару» в возрасте 39 лет 9 месяцев. На втором — Сергей Наталушко, забивший последний гол в форме «Сатурна», когда ему было 39 лет и 8 месяцев. Гаврилов провел свой последний гол в чемпионате России 1992 года, когда играл за «Асмарал», в ворота «Локомотива». Тогда ему было 39 лет и 5 месяцев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gavrilov-zabivat-mozhno-v-lyubom-vozraste-glavnoe-prinyat-myach-i-udarit/
Игорь Лебеденко
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
ФСБ предотвратила покушение на главу «Царьграда» Малофеева
На российский рынок вышел новый бренд техники из КНР
Подельник подозреваемой в убийстве Дугиной признал вину
Подельник убийцы Дугиной находится в больнице в Москве
Популярное видео
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ветеран ЦСКА — о поражении команды от «Сочи»: «Так играть нельзя! Команда была полностью разобрана»

Чернышов — о Fan ID: «Это национальная футбольная катастрофа»