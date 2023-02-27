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Сегодня, 17:38

Газзаев — о Жо: «Считал, что он станет звездой мирового уровня»

Константин Белов
Корреспондент
Жо.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение бывшего нападающего «армейцев» Жо завершить карьеру.

Жо. Бывший нападающий ЦСКА Жо завершил карьеру

«Считал, что Жо станет звездой мирового уровня. Но свой потенциал он не использовал на все сто процентов. Не знаю, что ему помешало. Я пригласил его в ЦСКА в 18 лет, он произвел фурор, забил 44 мяча и уехал через два года в «Манчестер Сити». Почему он дальше не рос — не знаю. Он оставил у меня только хорошие впечатления, у него не было слабых мест. Хочу, чтобы у него жизнь после карьеры сложилась успешно», — сказал Газзаев «СЭ».

Последним клубом форварда был «Аль-Джабалайна» из Саудовской Аравии. Ранее он выступал за «Коринтианс», ЦСКА, «Манчестер Сити», «Эвертон», «Галатасарай», а также клубы из Японии и Китая.

За ЦСКА Жо выступал с 2006 по 2008 год. Он провел 77 матчей за армейский клуб, забил 44 гола и сделал 10 результативных передач.

В составе армейцев Жо стал чемпионом России, завоевал по два Кубка и Суперкубка страны.

Жоао Алвес де Ассис Силва (Жо)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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