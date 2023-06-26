Гендир «Балтики» назвал абсолютно логичной награду лучшему тренеру первой лиги Игнашевичу

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал корреспонденту «СЭ» признание Сергея Игнашевича лучшим тренером первой лиги по сезона-2022/23.

«Я, безусловно, очень рад, что Сергея Николаевича Игнашевича признали лучшим тренером Первой лиги прошлого сезона. Но это, на мой взгляд, абсолютно логично — «Балтика» весь сезон прошла без спадов и каких-то потрясений, практически все первенство находилась в лидирующей группе и в итоге вышла в Премьер-Лигу», — сказал Волженкин «СЭ».

В сезоне-2022/23 «Балтика» заняла второе место в первой лиге, набрав 67 очков, и впервые за 25 лет вышла в РПЛ.