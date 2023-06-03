Гендиректор ЦСКА Бабаев высказался о будущем Дивеева и Набабкина

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем защитников Игоря Дивеева и Кирилла Набабкина.

— По Дивееву понимаю, что все уже заждались. Ясность наступит на следующей неделе. С Кириллом Набабкиным общались, по итогам Суперфинала, когда сезон будет завершен, совместно с тренерским штабом, руководством клуба примем решение. По Дивееву это скорее продление, — сказал Бабаев.

В текущем сезоне 23-летний Дивеев провел 26 матчей во всех турнирах, отметился 2 голами и 1 результативной передачей. На счету 36-летнего Набабкина 1 гол в 31 встрече.