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Сегодня, 20:26

Гендиректор ЦСКА Бабаев высказался о будущем Дивеева и Набабкина

Микеле Антонов
Корреспондент
Футболист Игорь Дивеев
Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем защитников Игоря Дивеева и Кирилла Набабкина.

— По Дивееву понимаю, что все уже заждались. Ясность наступит на следующей неделе. С Кириллом Набабкиным общались, по итогам Суперфинала, когда сезон будет завершен, совместно с тренерским штабом, руководством клуба примем решение. По Дивееву это скорее продление, — сказал Бабаев.

В текущем сезоне 23-летний Дивеев провел 26 матчей во всех турнирах, отметился 2 голами и 1 результативной передачей. На счету 36-летнего Набабкина 1 гол в 31 встрече.

Игорь Дивеев
Кирилл Набабкин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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