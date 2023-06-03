Вратарь «Крыльев» Фролов: «Со «Спартаком» легче играть, чем с «Факелом»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов заявил, что со «Спартаком» легче играть, чем с «Факелом».

В 30-м туре самарский клуб обыграл «Спартак» (1:0), а в 29-м туре проиграл «Факелу» (1:2).

— Насколько большие проблемы создал «Спартак»?

— «Спартак» практически весь второй тайм после того, как пропустил гол, давил, жал. Мы сели в глубокую оборону. Это очень энергозатратно обороняться, ребятам сводило ноги. Меня уже ноги не держали. Были моменты, в которых «Спартак» немножко суетился. С ними всегда сложно играть.

— При этом вы сыграли на ноль. В чем причина, учитывая, что с «Факелом» вы проиграли?

— Не знаю. Мы все сделали для того, чтобы развязка чемпионата случилась в последнем туре. Только так могу объяснить. Но если честно, со «Спартаком» легче играть, чем с «Факелом». Потому что «Спартак» такая команда, которая сама дает играть, а «Факел» закрывается.