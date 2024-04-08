Генеральный директор «Пари НН»: «Команда развивается, она на виду»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» оценил последние результаты команды.

В субботу, 6 апреля, нижегородцы уступили «Краснодару» (3:4) в матче 23-го тура РПЛ.

«Команда развивается, она на виду, показывает хороший результат. Несмотря на счет, матч с «Краснодаром» был лучшим по игре. Не увидел ни одного негативного отзыва в социальных сетях по качеству игры, болельщики поддерживают команду. Мы развиваемся, о нас говорят», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 28 очками в 22 матчах.