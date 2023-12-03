Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:32

Джикия — о турнирном положении «Спартака»: «Всегда есть, куда стремиться и что улучшать»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил турнирное положение красно-белых после 17 туров.

— Прошла уже большая половина чемпионата. Как оцените турнирное положение «Спартака»?

— Таблицу будем оценивать в следующем году, когда будет чемпионат будет подходить к концу.

— По ощущениям могли лучше?

— Всегда есть, куда стремиться и что улучшать.

— Про чемпионство мысли еще есть?

— У меня всегда есть разные мысли.

«Спартак» после 17-го тура чемпионата России занимает промежуточное седьмое место, набрав 27 оков.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Состоялась жеребьевка Евро-2024
«Налили, выпил — и готов. Дураком стал». Как на Олимпиаде-80 отравили великого советского штангиста Алексеева
Эсминец ВМС США подвергся атакам БПЛА и ракет из Йемена
Двое пострадавших при пожаре в квартире в Москве детей скончались
Рыбак в Приморье 15 часов ходил в носках на морозе из-за загоревшейся машины
«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче 17-го тура РПЛ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Ромащенко — о победе над «Спартаком»: «Благодарю команду за то, что выжала из себя все»

Кукуляк отказался отвечать на вопрос, почему не удалил Беришу