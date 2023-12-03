Джикия — о турнирном положении «Спартака»: «Всегда есть, куда стремиться и что улучшать»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил турнирное положение красно-белых после 17 туров.

— Прошла уже большая половина чемпионата. Как оцените турнирное положение «Спартака»?

— Таблицу будем оценивать в следующем году, когда будет чемпионат будет подходить к концу.

— По ощущениям могли лучше?

— Всегда есть, куда стремиться и что улучшать.

— Про чемпионство мысли еще есть?

— У меня всегда есть разные мысли.

«Спартак» после 17-го тура чемпионата России занимает промежуточное седьмое место, набрав 27 оков.