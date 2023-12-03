Сегодня, 22:32
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил турнирное положение красно-белых после 17 туров.
— Прошла уже большая половина чемпионата. Как оцените турнирное положение «Спартака»?
— Таблицу будем оценивать в следующем году, когда будет чемпионат будет подходить к концу.
— По ощущениям могли лучше?
— Всегда есть, куда стремиться и что улучшать.
— Про чемпионство мысли еще есть?
— У меня всегда есть разные мысли.
«Спартак» после 17-го тура чемпионата России занимает промежуточное седьмое место, набрав 27 оков.