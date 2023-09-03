Гильерме поделился мнением о том, что основным голкипером «Локомотива» сейчас является Лантратов

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, что думает о том, что основным голкипером команды сейчас является Илья Лантратов.

«В нашей команде хорошая конкуренция. В воротах с Лантратовым все спокойно — он заслужил! Хорошо играл и играет сейчас. Нормально к этому отношусь. Стараемся, чтобы команда выиграла.

Я же всегда с удовольствием сыграю: люблю футбол. Да, я опытный голкипер, но не завершил карьеру, и еще здесь!» — цитирует Гильерме Sport24.

Сегодня, 3 сентября, «Локомотив» сыграет дома с «Балтикой». Начало игры — в 15:15 по мск.

Железнодорожники занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками, «Балтика» находится на 15-й строчке (3 очка).