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РПЛ

Сегодня, 15:19

Гильерме поделился мнением о том, что основным голкипером «Локомотива» сейчас является Лантратов

Виктория Кравченко
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, что думает о том, что основным голкипером команды сейчас является Илья Лантратов.

«В нашей команде хорошая конкуренция. В воротах с Лантратовым все спокойно — он заслужил! Хорошо играл и играет сейчас. Нормально к этому отношусь. Стараемся, чтобы команда выиграла.

Я же всегда с удовольствием сыграю: люблю футбол. Да, я опытный голкипер, но не завершил карьеру, и еще здесь!» — цитирует Гильерме Sport24.

Сегодня, 3 сентября, «Локомотив» сыграет дома с «Балтикой». Начало игры — в 15:15 по мск.

Железнодорожники занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками, «Балтика» находится на 15-й строчке (3 очка).

 

Источник: https://sport24.ru/football/news-574529-gilyerme-v-vorotakh-s-lantratovym-vse-spokoyno-on-zasluzhenno-igrayet-za-lokomotiv
Илья Лантратов
Маринато Гильерме
ФК Локомотив (Москва)
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 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
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 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
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 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
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 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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