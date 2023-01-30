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30 января, 23:11

Гладилин высказался о возможном уходе легионеров из «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном массовом уходе легионеров из «Зенита».

«Конечно, ведущим футболистам хочется играть в еврокубках. Хорошим игрокам мало играть только в чемпионате. Если наши клубы не будут играть в Европе, то они могут уйти. Их устраивает зарплата, но может не устроить отсутствие международных соревнований», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/30/19617523.shtml?updated
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