Глава Футбольного союза ДНР рассказал, что думает об интеграции клубов в российские соревнования

Глава Футбольного союза ДНР Павел Давыденко отреагировал на слова руководителя республики Дениса Пушилина. Ранее тот заявил, что «Шахтер» сыграет на «Донбасс Арене» в чемпионате России.

«Это очень непростой вопрос. Для того чтобы клуб попал в систему профессиональных отечественных футбольных лиг, требуется провести большую работу. На сегодняшний день многое зависит от позиции РФС. К сожалению, сказать вам больше не могу, поскольку особой информации не владею. Судите сами: крымские коллективы к принятию шли девять лет. Только сейчас они добились своего. Вот и делайте выводы. Повторюсь, тема щепетильная и не мы сами принимаем решения», — цитирует Давыденко RT.