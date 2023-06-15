Игнатьев считает, что Чалов может замотивироваться от переезда в Турцию

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о возможном отъезде нападающего столичного ЦСКА Федора Чалова в турецкую Суперлигу.

«Наверное, в те команды, которые на постоянной основе играют в Лиге чемпионов, есть смысл попробовать перейти. Любой футболист, если у него есть какая-то высокая цель, будто попасть сначала из молодежной команды в первую, затем из первой команды в сборную, будет стараться ее реализовать. Подобное мотивирует и заставляет игроков расти. Если этой внутренней мотивации нет, то, образно говоря, можно покрыться паутиной. Из-под которой выбраться тяжело, зато легко бросить играть в футбол. Чалов — молодой футболист, развивается, уже пробовал себя в Европе. Ему есть смысл попробовать себя в другой команде, если она находится по уровню выше ЦСКА или же играет в Лиге чемпионов. Он после возвращения из Швейцарии провел в нашем чемпионате неплохое время, достойно себя проявил. Но подсказывать или решать за него я не буду, это неправильно», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

Ранее известный инсайдер заявил, что «Галатасарай» и «Фенербахче» заинтересованы в покупке россиянина.

В прошедшем сезоне 25-летний форвард провел 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 6 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чалова в 12 миллионов евро.