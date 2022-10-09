Тренер «Крыльев» Осинькин: «Глушенков — яркий игрок, сильный, он еще будет прогрессировать»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру нападающего Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

— Как оцените прогресс Пиняева?

— Он умеет играть в футбол. Он пропустил полтора месяца, ему надо было набрать форму. На сегодняшний день мы рассчитываем, что он может проводить на поле около 60 минут. Он играет интенсивно, сложно давать ему играть так активно 90 минут. В целом, у него есть прогресс. Это неудобный игрок для любого защитника. Надеюсь, он будет расти дальше.

— Как вам игра Глушенкова?

— Сложно его оценить. Это нестандартный футболист. Его индивидуальные действия бывают одними из самых ярких в команде. Он может разобраться так, что не поймешь, как это возможно. Но через секунду может потерять мяч в простой ситуации. Он ушел из «Спартака», он понимал, что не может пробиться там в состав. Ушел за игровой практикой. Но даже в «Крыльях Советов» ему не гарантируют ее. Он в обойме, играет. Это то, ради чего он пришел. Сейчас он уже более взрослый. Надо быть на поле цельным, чтобы тобой заинтересовались большие команды. Думаю, он еще будет прогрессировать. Это яркий игрок, сильный. У него будут голы, будут передачи. Он еще напомнит о себе лидерам чемпионата.

После 12 туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.