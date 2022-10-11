Евсеев об успехе «Зенита»: «До Семака были тренеры с именами, но они не выигрывали чемпионат»

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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев поделился мнением о вкладе Сергея Семака в успех «Зенита».
Евсеев не считает, что питерцы лидируют в РПЛ только из-за качественных бразильских игроков.
«Я не согласен. Во-первых, это хорошая работа Семака и его тренерского штаба. Во-вторых, до Семака были тренеры с именами, но они не выигрывали чемпионат. Некоторые говорят, что на месте Семака мог быть другой тренер и [он] добивался бы таких же результатов. Я с этим не согласен.
Посмотрите какую работу проводит Семак: была аргентинская, можно сказать, диаспора. Стала бразильская, колумбийская. Это тоже непросто. Там много делает его помощник [Вильям]. Тренер, который в «Уфе» был с ним. Вы посмотрите и на смену поколений», — сказал Евсеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
«Зенит» под руководством Семака 4 года подряд становился чемпионом России. В текущем сезоне питерцы лидируют в РПЛ, имея 30 очков.
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