Источник: Мбаппе будет выступать за «Реал» под 9-м номером

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе будет выступать за «Реал» под 9-м номером, сообщает Madrid Universal.

В пятницу, 10 мая форвард объявил о том, что покинет парижский клуб по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. До этого появлялась информация о том, что 25-летний француз подпишет контракт с «Реалом» до конца 2029 года.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «сливочные» планируют официально объявить о заключении соглашения с Мбаппе после финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с января 2016 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 43 гола и сделал 10 результативных передач в 46 матчах во всех турнирах.