Источник: «Спартак» подпишет контракт с Селиховым до конца недели

«Спартак» подпишет контракт с вратарем Александром Селиховым до конца недели, информирует «РБ Спорт».

6 октября стало известно, что «Спартак» хочет продлить контракт с 28-летним вратарем и ведет с ним переговоры.

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. Контракт голкипера с красно-белыми рассчитан до конца декабря 2022. В текущем сезоне он провел десять матчей в РПЛ за московский клуб.