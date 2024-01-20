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Сегодня, 12:35

Главный врач «Спартака» — о состоянии здоровья Селихова: «Пока отклонений не выявлено»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о состоянии нынешнем здоровья вратаря команды Александра Селихова.

— Какое сейчас состояние вратарей команды? Осенью была такая чехарда. Насколько вратари сейчас готовы? В каком состоянии Селихов? Осенью в матче против «Динамо» он получил травму спины.

— Селихов проходит УМО. Пока каких-то отклонений не выявлено. Будем дальше его тестировать, смотреть. Касаемо, как вы сказали, чехарды — это всегда коллегиальный выбор, в первую очередь, это выбор тренерского штаба. Всегда бывают какие-то изменения в составе из-за здоровья. Ситуации все разные. Это факт, что у Селихова были небольшие проблемы со спиной, но мы это решили. Профессиональный спорт, к сожалению, травмоопасен. Ребята — молодцы, мужественно закончили первую часть сезона, несмотря на эпидемию вирусной инфекции.

В сезоне-2023/24 Селихов принял участие в 7 матчах «Спартака», пропустил 8 голов и отыграл 3 встречи на ноль.

Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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