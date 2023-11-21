Глушаков — о Дзагоеве: «Жаль, что в конце карьеры травмы не дали ему поиграть»

Экс-футболист «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о завершении карьеры бывшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

«Алан — хороший футболист. Он многого добился и выиграл много титулов вместе с ЦСКА. Мы в одно время заиграли с ним в РПЛ. В сборную тоже вызвались вместе. Это были хорошие времена. Жаль, что в конце карьеры травмы не дали ему поиграть. Но никто не вечен. И судьба сама решает, кто сколько сможет играть», — сказал Глушаков «СЭ».

Последним клубом Дзагоева стала греческая «Ламия». Полузащитник сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. В общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

«Ни сил, ни эмоций уже не осталось». Алан Дзагоев — о завершении карьеры