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Сегодня, 11:57

Гогличидзе: «Чемпионат России стал результативным, это хорошо»

Виктория Кравченко
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Защитник «Оренбурга» Лео Гогличидзе поделился мнением об уровне РПЛ. Он назвал клубы, у которых есть шансы стать чемпионами.

«Не люблю рассуждать о том, как все будет. У РПЛ есть такие хорошие команды, как ЦСКА, «Спартак», у которых есть шансы стать чемпионами. «Оренбург» показал, что команда вышла из ФНЛ в российскую премьер-лигу, сразу заняла седьмое место и спокойно может бороться со всеми клубами.

Не думаю, что уровень РПЛ сильно упал. У нас стало очень много забитых мячей. Матчи теперь заканчиваются со счетом 3:2. Чемпионат стал результативным, это хорошо», — цитирует Гогличидзе «РБ Спорт».

В минувшем сезоне чемпионом России стал «Зенит», вторым стал ЦСКА, на третьей строчке — «Спартак».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/leo-goglichidze-ne-dumayu-chto-uroven-rpl-sil-no-upal/
Лео Гогличидзе
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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