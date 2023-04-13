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Сегодня, 13:06

Голкипер «Химок» Митрюшкин рассказал, чему научился за время выступления в Германии

Алина Савинова
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Вратарь подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин рассказал, чему его научил опыт выступлений в Германии.

«Есть ли у меня рефлексия из-за того, как складывалась моя карьера? Вратарский возраст у меня еще небольшой, все впереди. У каждого свой путь. Моя цель — играть каждую неделю в основном составе. Что мне дала Германия? Я там прибавил в игре ногами. Это опыт, пусть я там и не так много матчей сыграл. Посмотрел чемпионат, посмотрел страну. Не считаю, что это был неправильный выбор», — приводит «Чемпионат» слова Митрюшкина.

Голкипер играл за «Динамо» из Дрездена и «Фортуну» из Дюссельдорфа. Ранее он также выступал за швейцарский «Сьон».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5066819-vratar-himok-mitryushkin-rasskazal-chemu-nauchilsya-za-vremya-vystupleniya-v-germanii.html
Антон Митрюшкин
Футбол
ФК Химки
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