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Песьяков: «Отменил бы ВАР. Оставил бы все на усмотрение арбитра»

Зарина Халимхонова
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Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков в комментарии для «СЭ» поделился мнением, какое бы правило убрал из футбола.

— Отрицательно отношусь к изменениям размера ворот. И так в футболе делают все для того, чтобы забивалось больше. Та же линия офсайда.

— Если бы у вас было право изменить футбольные правила, что бы убрали?
— Отменил бы ВАР. Ну или из ВАР оставил бы только линию офсайда, остальное на усмотрение арбитра, — сказал Песьяков «СЭ».

В текущем сезоне 35-летний вратарь провел 23 матча за «Ростов» во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 7 раз отыграл на ноль.

Сергей Песьяков
Футбол
ФК Ростов
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