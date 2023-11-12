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РПЛ

Сегодня, 21:17

Горшков заявил, что матч «Зенита» с «Краснодаром» получился неинтересным

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков рассказал, что думает о матче питерцев с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

«Игра получилась не очень яркой. Команды боялись проиграть, не было скоростей. В первом тайме только «Краснодар» создал пару острых моментов, а у «Зенита» их не было. Результат закономерен, но матч получился неинтересным. Команды не хотели рисковать, поэтому такой счет», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» с 32 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, опережая «Зенит» на 2 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gorshkov-zenit-i-krasnodar-boyalis-proigrat-match-poluchilsya-neinteresny-m/
Александр Горшков (футбол)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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