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Сегодня, 21:27

Голы Игнатова и Промеса принесли «Спартаку» победу над «Ростовом»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Спартак» победил «Ростов» — 2:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» дома обыграл «Ростов» в матче 15-го тура чемпионата России — 2:1. Встреча прошла на «Открытие Банк Арене».

Первый гол в матче забил полузащитник красно-белых Михаил Игнатов на 4-й минуте. Затем вингер «Спартака» Квинси Промес на 15-й минуте удвоил преимущество команды.

Единственный гол «Ростова» забил защитник Максим Осипенко с пенальти на 81-й минуте. Главный арбитр матча Кирилл Левников назначил 11-метровый удар после того, как мяч попал в руку полузащитнику москвичей Руслану Литвинову.

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. На седьмой строчке находится «Локомотив» с таким же количеством баллов. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).

В следующем туре красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой», а желто-синие 26 ноября примут «Пари НН».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Ростов

Источник: Таблица РПЛ
Квинси Промес
Максим Осипенко
Михаил Игнатов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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