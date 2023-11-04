Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 10:57

Гойкович надеется, что судьи из Саудовской Аравии улучшат РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович выразил мнение о возможном найме РПЛ судей из Саудовской Аравии и Катара.

«Даже не знаю, какой у них уровень. Наверное, у саудитов хороший, раз они покупают дорогих футболистов. Надеюсь, они улучшат судейство в РПЛ, потому что оно плохое. Но в Россию должны приезжать лучшие судьи этих стран, точно не хуже! А приглашать иностранных арбитров — нормально. Например, в Хорватии были судьи из Кипра, Болгарии», — приводит слова Гойковича Sport24.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что арбитры из Саудовской Аравии, Беларуси и Катара могут начать работать на матчах чемпионата России в ближайшее время.

Источник: https://sport24.ru/football/news-592879-zashchitnik-orenburga-goykovich-nadeyus-sudi-iz-aravii-uluchshat-rpl-v-rossii-plokhoye-sudeystvo
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
3
0
Читайте также
Флаг-футбол был включен в программу Олимпийских игр 2028 года
Двукратный олимпийский чемпион фигурист Протопопов умер в Швейцарии
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сенников не видит смысла «Локомотиву» покупать Конате

Стало известно, где ЦСКА проведет зимние сборы