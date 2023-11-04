Гойкович надеется, что судьи из Саудовской Аравии улучшат РПЛ

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович выразил мнение о возможном найме РПЛ судей из Саудовской Аравии и Катара.

«Даже не знаю, какой у них уровень. Наверное, у саудитов хороший, раз они покупают дорогих футболистов. Надеюсь, они улучшат судейство в РПЛ, потому что оно плохое. Но в Россию должны приезжать лучшие судьи этих стран, точно не хуже! А приглашать иностранных арбитров — нормально. Например, в Хорватии были судьи из Кипра, Болгарии», — приводит слова Гойковича Sport24.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что арбитры из Саудовской Аравии, Беларуси и Катара могут начать работать на матчах чемпионата России в ближайшее время.