Гранат назвал Дзагоева одним из самых неординарных футболистов

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат отреагировал на новость о том, что полузащитник Алан Дзагоев завершил карьеру в греческой «Ламии».

«Дзагоев — один из самых неординарных футболистов, с которым я играл за последние 10-15 лет. Алан очень ярко начал свою карьеру. Стоит отметить не только его футбольные качества, но и человеческие. Дзагоев очень воспитанный и скромный человек, это сразу бросается в глаза, также он доброжелательный. Алан также вспыльчивый, но это присуще осетинам. Что касаемо быта, то там он свою вспыльчивость вообще не применял, а для футболиста это очень хорошее качество. Дзагоев неуступчивый и не умеет проигрывать», — приводит слова Граната Metaratings.ru.

Во вторник, 21 ноября, 33-летний хавбек объявил о завершении игровой карьеры.

За «Ламию» Дзагоев сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.