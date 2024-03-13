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13 марта, 18:39

Гранат предложил «Спартаку» назначить Мостового в случае увольнения Абаскаля

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Бывший футболист «Спартака» Владимир Гранат ответил на вопрос «СЭ» о возможном увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Конечно, хотелось бы какого-то значимого тренера. Ну или дайте уже возможность своим поработать, тому же Мостовому. Еще было бы интересно на Ивича посмотреть, чтобы он вступил в работу и показал, на что способен. Не очень мне понятна его ситуация с увольнением в «Краснодаре», — сказал Гранат «СЭ».

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении Ивича с поста главного тренера клуба. Накануне «СЭ» сообщил, что агентская группа предлагала 46-летнего серба в «Спартак», но в стане красно-белых кандидатуру специалиста пока не рассматривают.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Владимир Ивич может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

(Александр Абустин)

Александр Мостовой
Владимир Гранат
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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