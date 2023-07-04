Грушевский назвал ситуацию с Фернандесом абсурдной

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал ситуацию, связанную с Марио Фернандесом.

«Ситуация с Фернандесом абсолютно абсурдная. Не будем забывать, что Марио является действующим футболистом ЦСКА, которому разрешили приостановить контракт, отправиться на родину. Дальше армейцы разрешили заключить Марио контракт с «Интернасьоналем», поэтому абсурдность ситуации очевидна. Самое удивительное в этой истории — позиция агента Марио, который сказал, что не удается договориться с ЦСКА. Агенты — удивительный народ, любят получать комиссии, подъемные и прочие бонусы, но когда Фернандес заключил контракт с бразильским клубом, агент как-то оказался в отпуске. К тому же он делает вид, что ни при чем и не желает участвовать в урегулировании проблемы. Получается ЦСКА должен разбираться с проблемами Марио. Я так понимаю, что у нашего клуба нет желания отвечать за чужие промахи. Если каким-то волшебным образом ситуация не решится, и если агент не предпримет какие-то решительные действия, от этого проиграют все. Проиграют Марио, ЦСКА и агент», — приводит слова Грушевского «РБ Спорт».

Он также заявил, что агент Фернандеса дискредитировал себя после той истории

«Думаю, здесь дело принципа. ЦСКА не желает улаживать проблемы Марио и его агента за свой счет. Армейцы и так благотворители, они разрешили Фернандесу отправиться на родину к семье, разрешили возобновить карьеру в Бразилии, хотя он говорил, что если и выйдет на поле, то только в составе ЦСКА. Теперь за свою доброту клуб должен доплачивать. Это совсем нелепо. Не вижу никакой вины руководства ЦСКА. С их стороны все сделано предельно корректно и юридически к ним не придерешься», — добавил Грушевский.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В составе армейцев он три раза выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, а также один раз становился обладателем Кубка России.

В июле 2016 года Фернандес получил российский паспорт. Футболист провел 33 матча за национальную команду и забил 5 голов. Вместе со сборной России он доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.

В январе 2023 года защитник вернулся в футбол и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды, однако в апреле разорвал контракт с клубом по личным причинам. За этот период футболист провел 5 матчей в составе бразильской команды и не отличился результативными действиями.

Во вторник, 4 июля журналист Фабио Алейшо сообщил о том, что ЦСКА и «Интернасьонал» не достигли договоренности об оплате компенсации за Фернандеса в размере 366 тысяч евро. Позднее агент защитника подтвердил эти данные.