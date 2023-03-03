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Сегодня, 20:09

Губерниев отреагировал на слова Тарасовой о том, что российский футбол примитивен

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о том, что российский футбол примитивен, а фигурное катание является искусством.

«Вы хотите с ней поспорить? У нас футбол слабый, а фигурное катание у нас сильное. Солнце восходит на востоке, а садится на западе. Фигурное катание — это искусство, а футбол — примитивен. Нужно стремиться к тому, чтобы он был не примитивным», — приводит слова Губерниева Legalbet.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спортсменом 2022 года в России была признана фигуристка Камила Валиева. За чемпионку Европы проголосовали 7% опрошенных.

Источник: https://legalbet.ru/news/guberniev-otreagiroval-na-slova-tarasovoj-o-tom-chto/
Фигурное катание
Футбол
Дмитрий Губерниев
Татьяна Тарасова
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