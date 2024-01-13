Хавбек ЦСКА Арбузов прибыл на медосмотр в «Балтику»

Сегодня, 10:24
Полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов прибыл на медосмотр в «Балтику», сообщает РИА «Новости Спорт».
Игроки калининградского клуба проходят обследования в одной из клиник Москвы, после чего команда отправится на сборы в Турцию.
Ранее сообщалось, что 19-летний хавбек подпишет с «Балтикой» контракт на 4 с половиной года.
Арбузов выступал за ЦСКА с 2023 года. В этом сезоне 19-летний футболист провел за армейцев 2 матча в РПЛ и одну игру в FONBET Кубке России, в которой отметился 1 результативной передачей.
«Балтика» с 13 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.