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Сегодня, 10:24

Хавбек ЦСКА Арбузов прибыл на медосмотр в «Балтику»

Руслан Минаев
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Полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов прибыл на медосмотр в «Балтику», сообщает РИА «Новости Спорт».

Игроки калининградского клуба проходят обследования в одной из клиник Москвы, после чего команда отправится на сборы в Турцию.

Ранее сообщалось, что 19-летний хавбек подпишет с «Балтикой» контракт на 4 с половиной года.

Арбузов выступал за ЦСКА с 2023 года. В этом сезоне 19-летний футболист провел за армейцев 2 матча в РПЛ и одну игру в FONBET Кубке России, в которой отметился 1 результативной передачей.

«Балтика» с 13 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РИА
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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