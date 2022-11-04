«Херенвен» пытался получить деньги от ЦСКА за счет несобранных активов от других клубов

В пресс-службе «Херенвена» ответили на вопрос «СЭ» о позиции голландского клуба по оплате трансфера нигерийского футболиста Чидера Эджуке в ЦСКА.

«Херенвен» пытался получить эту сумму разными способами. Например, мы проверяли, есть ли у ЦСКА несобранные активы от других европейских клубов. Эти деньги должны идти не в Россию, а напрямую нам. «Херенвен» не сфокусирован на применении санкций к ЦСКА, но ищет общее решение ситуации. Так, чтобы оба клуба могли спокойно продолжать функционировать", — заявили «СЭ» в клубе.

Чидера перешел в армейский клуб в 2020 году. По сообщениям СМИ, российская команда заплатила за игрока 12 миллионов евро. Сейчас Эджуке выступает за «Герту» на правах аренды.