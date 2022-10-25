«Химки» ответили Ксении Собчак на реплику о приглашении священника на стадион

«Химки» в своем Telegtam-канале опубликовали ответ Ксении Собчак и другим блогерам на ситуацию с приглашением священника на домашний стадион.

«Просвещенное человечество давно отказалось от шаманских практик и суеверий. Но только не проукраинские телеграмм-каналы и авторки с фамильным питерским иммунитетом. Они пытаются раздуть скандал из-за прихода священнослужителя в ФК «Химки». Событие, не предполагающее широкой огласки, получило в лице прозападных блогеров необычайный шум. Как по методичке. И что же пишут, о чем беспокоятся и что хотят обличить? Благословение и чин освещения пробудили необузданное желание оскандалить священнодействие.

Рассматриваем информационный шум вокруг темы таинства как злокозненные бредни. За рецензией на православные обряды ФК «Химки» к данным блогерам не обращались и в дальнейшем не планируют.

Вызывает опасения желание этих блогеров под предводительством Ксении Собчак уколоть Русскую православную церковь при любом удобном случае. Кататься в катафалке, а потом припрятав хвост и копыта под белое платье невесты, ехать в карете с лошадьми в храм на Большой Никитской, где венчался Пушкин и Гончарова, а после — вечерний стриптиз в исполнении уже жены для широких масс — это и есть бесовский маскарад. Потуги Ксении противопоставить себя православной вере носят системный характер. Православию более 2000 лет, а малохольной девице на пятом десятке пора и честь знать. Угомонитесь уже!

Языческая линия, проявившаяся в публикациях западной сетки, не свернет нас с пути и лишь укрепит высокий дух христианских ценностей", — сообщается в официальном канале «Химок».

Собчак в своем канале опубликовала скрин заголовка новости про приглашение священника и добавила подпись: «Профессиональный российский спорт прекрасен. Трените с утра?»

В понедельник бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в комментарии для «СЭ» положительно отреагировал на приглашение священника на стадион.

Безвыигрышная серия «Химок» после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера достигла 14 матчей во всех турнирах. «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 9 очков.