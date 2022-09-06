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6 сентября, 19:45

Хорватский журналист — о Ловрене: «Даличу нелегко убрать такого статусного игрока, даже при условии того, что тот играет в России»

Иван Шитик
Корреспондент

Хорватский журналист 24Sata Томислав Габелич высказал мнение о защитнике «Зенита» и сборной Хорватии Деяне Ловрене.

«Деян Ловрен сыграл множество матчей за сборную Хорватии, поэтому Даличу нелегко убрать такого статусного игрока, даже при условии того, что тот играет в России.

Да, Деян лидер нашей сборной, но он уже возрастной игрок. Не думаю, что на данный момент Ловрен является игроком стартового состава. Как только он будет показывать более уверенную игру, тогда и попадет в основу, но пока ему тяжело на это рассчитывать.

Никто из хорватских болельщиков не рад тому, что происходит между Россией и Украиной, но еще им больше не нравится тот факт, что их любимцы (в том числе и Ловрен) играют в РПЛ. Но контракт, есть контракт... С этим ничего не поделаешь», — сказал Габелич Sport24.

Защитник «Зенита» Деян Ловрен был вызван в сборную Хорватии на ближайшие матчи Лиги наций УЕФА.

Сборная Хорватии 22 сентября примет команду Дании, а 25-го числа сыграет в гостях с Австрией.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-06-khorvatskiy-reporter-lovren-lider-sbornoy-yego-nelegko-ubrat-iz-sostava-dazhe-pri-uslovii-chto-on-igrayet-v-rpl
Сборная Хорватии по футболу
ФК Зенит
Деян Ловрен
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