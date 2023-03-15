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Хусаинов — о судействе в матчах «Спартака»: «Правила игры равны не для всех команд»

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с неназначенным пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Уралом» в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В чьи ворота Безбородов не назначил пенальти? В ворота «Спартака». ВАР ему говорит: «Ты что, обалдел, что ли?» Рекомендации-то другие — в ворота «Спартака» надо назначать. И он назначает.

Карасев по правилам игры должен был назначить (пенальти в ворота «Урала»), но это было бы за «Спартак». А за «Спартак» нельзя по рекомендации вышестоящей. Если в пользу «Спартака», пенальти нет, а если в ворота «Спартака», то пенальти был — стратегическая линия судейства.

Это свидетельствует о том, что правила игры в нашем футболе равны, но не для всех команд: для кого-то они равнее. Арбитры подвержены околофутбольному влиянию вышестоящих руководителей, которые рекомендуют принимать решения, учитывая цвет футболки», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

 
&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. «Спартак» — «Урал»: Карасев не назначил пенальти, ВАР его ошибку не исправил. Кто-то понимает логику действий арбитров?

На 24-й минуте матча арбитр Сергей Карасев не назначил пенальти в пользу «Спартака» после единоборства Сильвие Бегича и Кристофера Мартинса. В похожей ситуации в матче «Спартака» и «Факела» пенальти в ворота красно-белых был назначен арбитром Владиславом Безбородовым после видеопросмотра.

ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов
Сергей Карасев (судья)
Сергей Хусаинов
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