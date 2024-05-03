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Сегодня, 21:49

Рублев сыграет с Оже-Альяссимом в финале «мастерса» в Мадриде, Легечка снялся

Руслан Минаев
Феликс Оже-Альяссим.
Фото Reuters
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Определился соперник россиянина Андрея Рублева в финале турнира серии ATP 1000 в Мадриде.

Им стал канадец Феликс Оже-Альяссим, который в полуфинале встречался с чехом Иржи Легечкой.

В первом сете чешский теннисист снялся с матча при счете 3:3.

Легечка вышел в полуфинал на отказе россиянина Даниила Медведева во втором сете. Финал «мастерса» состоится 5 мая.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Иржи Легечка (Чехия, 30) — 3:3 отказ 2-го игрока

Теннис
Феликс Оже-Альяссим
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