Рублев сыграет с Оже-Альяссимом в финале «мастерса» в Мадриде, Легечка снялся

Сегодня, 21:49
Определился соперник россиянина Андрея Рублева в финале турнира серии ATP 1000 в Мадриде.
Им стал канадец Феликс Оже-Альяссим, который в полуфинале встречался с чехом Иржи Легечкой.
В первом сете чешский теннисист снялся с матча при счете 3:3.
Легечка вышел в полуфинал на отказе россиянина Даниила Медведева во втором сете. Финал «мастерса» состоится 5 мая.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Иржи Легечка (Чехия, 30) — 3:3 отказ 2-го игрока