Игнатьев объяснил, почему считает Малкома лучшим игроком РПЛ в текущем сезоне

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев назвал лучшего игрока РПЛ в сезоне-2022/23.

«Для меня однозначно лучший игрок — это Малком. По тому, как он провел чемпионат и на сколько был ярок в атакующих действиях. Нестандартные ходы игрока воодушевляют и заставляют по иному смотреть на футбол. Количество забитых мячей подтверждают, что качество игры влияет на его коэффициент полезных действий. В нем удачно сочетаются эти два момента. Есть футболисты, которые забивают голы, а есть которые обставляют всю ситуацию. А Малком делает все так, что качество переходит в количество», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Малком играет за «Зенит с 2019 года. Его действующее соглашение с питерским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за петербургскую команду в чемпионате России 27 матчей, забил 23 гола и сделал 9 результативных передач.

В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство.