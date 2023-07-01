Игнатьев считает, что Дзагоев еще молодой, чтобы покидать РПЛ

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о будущем полузащитника Алана Дзагоева, у которого истек контракт с «Рубином».

«По силам ли ему остаться в РПЛ? Так, он же молодой для футбола, совсем еще молодой, чтобы вешать бутсы на гвоздь. Конечно, у него есть силы продолжать выступать на высшем уровне. Я думаю, что, если он проявит желание и рвение, то ему обязательном найдется место в командах нашего чемпионата. Это мое мнение касаемо его будущего», — сказал Игнатьев Betonmobile.ru.

Ранее сообщалось, что Дзагоев не приехал на плановый медосмотр «Рубина» перед началом тренировочных сборов. Его контракт с казанским клубом завершается в конце июня.