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Сегодня, 14:13

Игнатьев высказался о возможном переходе Пиняева из московского клуба в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев высказался о возможном переходе 18-летнего вингера Сергея Пиняева из московского клуба в «Зенит».

«Пиняев только по-настоящему встает на ноги. В «Локомотиве» в нем видят перспективу, он им крайне нужен. Он будет там обретать уверенность и мощь. Да, может быть, он когда-то уедет за рубеж, но сейчас он должен играть в «Локомотиве» и пользоваться тем, что ему дают. Ему надо окрепнуть в этой команде. Если он избежит травм, то он появится в «Зените» или в иностранном клубе. Но «Локомотив» — это такой же топ-клуб и вершина российского футбола. Вспоминая традиции этого клуба, то это один из лидеров нашего чемпионата», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. Провел 11 матчей за московскую команду во всех турнирах и забил один мяч.

Источник: https://legalbet.ru/news/15419441/
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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