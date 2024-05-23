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Сегодня, 13:44

Тюкавин восстановился к матчу с «Краснодаром», нападающий сможет выйти на поле

Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.

«Он тренируется в общей группе. Физически и морально он готов играть. Если они выиграют золотые медали, то все вообще будет великолепно», — сказал Сафонов «СЭ».

В&nbsp;матче между &laquo;Краснодаром&raquo; и &laquo;Динамо&raquo; может решиться судьба чемпионского титула РПЛ. Ажиотаж вокруг золотого матча «Краснодар» — «Динамо»: как добраться и купить билеты, где смотреть игру в Москве

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин отыграл 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

Игра 30-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Краснодаром» состоится в субботу, 25 мая. Начало — в 16.30 мск.

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от столичной команды на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

(Константин Передерий)

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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