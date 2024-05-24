Источник: Криштиану Роналду может перейти в «Байер»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Байере», утверждает журналист Альхаз Мутаб.

По информации источника, в приглашении 39-летнего португальца заинтересован главный тренер клуба из Леверкузена Хаби Алонсо. Испанец рассчитывает, что форвард поможет его команде, которая провела сезон-2023/24 без поражений в бундеслиге, стала чемпионом Германии и вышла в Лигу чемпионов.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года, в сезоне-2023/24 футболист забил 42 гола и сделал 13 результативных передач в 43 матчах за команду из Саудовской Аравии во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 15 миллионов евро, его контракт с нынешней командой действует до конца июня 2025 года.