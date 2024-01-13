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Сегодня, 09:30

Лещук не согласился с инициативой Буффона увеличить футбольные ворота: «С этими не справляемся»

Микеле Антонов
Корреспондент
Игорь Лещук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» поделился мыслями об инициативе экс-голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона увеличить размер футбольных ворот.

— Буффон высказался, что нужно увеличивать размер ворот, потому что голкиперы стали двухметровыми и им очень сложно забить.

— Мы с этими пока не справляемся. (Смеется.) Если только хоккейные поставить.

— Кстати, в хоккей играете?

— Один раз постоял на воротах и понял, что с моей растяжкой мне тяжело. За 15 минут я просто умер. Там работают другие группы мышц. Поэтому было очень-очень сложно.

— То есть как Петр Чех не хотели бы уйти в хоккей после карьеры?

— Мне пока до сорока лет, когда он закончил, еще далеко. А там, кто знает, ха-ха!

Игорь Лещук. «Один раз постоял на хоккейных воротах и за 15 минут просто умер». Интервью вратаря «Динамо» Лещука

Лещук является воспитанником «Динамо». В основной команде он дебютировал в мае 2017 года. В текущем сезоне РПЛ 27-летний вратарь сыграл за «Динамо» 7 матчей, пропустил 6 голов и 4 игры отстоял на ноль. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до августа 2025-го.

Джанлуиджи Буффон
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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