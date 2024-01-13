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Сегодня, 09:45

Лещук — о матчах РПЛ зимой: «Не очень комфортно играть и тренироваться в такую погоду»

Микеле Антонов
Корреспондент
Игорь Лещук.
Фото Дарья Исаева,, «СЭ»
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» оценил текущий календарь РПЛ.

— В конце прошлого года тема крыш на стадионах стала особенно актуальной, верно?

— Было бы круто. Просто денег нет, наверное, чтобы каждый клуб сделал крышу для своей арены. Помимо этого, нужно тогда еще и на тренировочных полях их соорудить. Ведь играешь ты один раз в неделю, а тренируешься пять-шесть раз за семь дней. Проблема не только в играх, но и в тренировках.

— Обсуждалась также проблема матчей при температуре минус 15.

— Да у нас было нормально в прошлом сезоне, когда мы из-за ЧМ-2022 закончили играть в конце ноября. Это оптимально. Заканчиваем в конце ноября и начинаем в марте.

— То есть в десятых числах декабря играть не стоит?

— Да, конечно. Там уже и так понятно, что будет минусовая температура. Даже если повезет с погодой, то все равно будет ноль градусов или -2, -3, если не -15. Уже не очень комфортно играть и тренироваться в такую погоду.

Игорь Лещук. «Один раз постоял на хоккейных воротах и за 15 минут просто умер». Интервью вратаря «Динамо» Лещука

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лига пытается учесть интересы клубов при составлении календаря, но потом сами команды из-за этого страдают.

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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