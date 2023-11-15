Карпукас: «Попадание в тройку по итогам сезона РПЛ — выполнимая задача для «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал о целях своей команды в текущем сезоне РПЛ.

«Какой результат посчитаю удовлетворительным для «Локомотива» в РПЛ? Завершить сезон в тройке. Нам поставили такую задачу, мы должны ее решить. Я думаю, что это оптимальная и выполнимая задача для нас», — сказал Карпукас «РБ Спорт».

После 15 туров чемпионата России железнодорожники располагаются на 7-й строчке в таблице. Красно-зеленые набрали 24 очка.

Карпукас в нынешнем сезоне отыграл 15 матчей во всех турнирах. 21-летний футболист не смог отметиться голевыми действиями.