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Сегодня, 13:40

Игрок «Палмейраса» Артур подтвердил, что получил предложение от «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
Футболист «Палмейраса» Артур.
Фото Getty Images
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Полузащитник «Палмейраса» Артур подтвердил, что получил предложение от «Зенита».

«Предложение действительно поступило. Мы думаем над ним вместе с клубом, агентами и семьей. Решение зависит от менеджеров и моих представителей, которые занимаются этим вопросом», — приводит слова Артура TNT Sports Brazil.

Ранее журналист Фред Соареш сообщал, что сине-бело-голубые интересуются Артуром и еще одним бразильским футболистом. По информации источника, «Зениту» придется продать Вендела и Клаудиньо, если они намерены приобрести игроков.

В сезоне-2023 25-летний Артур сыграл 43 матча за «Палмейрас», забил 10 голов и отдал 2 результативных паса.

Артур. Друг Клаудиньо. Замена Малкому? «Зенит» нацелился на нового бразильца
ФК Зенит
ФК Палмейрас
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