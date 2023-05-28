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Сегодня, 18:34

Тренер «Спартака» Абаскаль показал фото с новорожденным сыном

Иван Торопцев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль опубликовал у себя в соцсетях фотографию с новорожденным сыном.

В пятницу, 26 мая жена 34-летнего испанца Алехандра родила ребенка.

«Уникальный момент для нас с тобой, Алехандра, моя сильная, смелая и особенная. Свет моей любви, я люблю тебя. Добро пожаловать в мир, Гильермо Николай Абаскаль. 26 мая 2023 года», — написал специалист.

На пресс-конференции после матча 29-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0), который состоялся 28 мая, Абаскаль объяснил, почему решил дать сыну испанско-русское имя.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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