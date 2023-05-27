Сегодня, 08:00
Матчи 29-го тура чемпионата России по футболу. «Факел» дома примет «Крылья Советов» и другие игры.
Онлайн-трансляции матчей РПЛ доступны на сайте «СЭ». Видеотрансляции игр можно смотреть в прямом эфире на каналах matchtv.ru и «Матч Премьер».
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ЦСКА после неудачи в дерби ждет еще одно испытание — репетиция финала FONBET Кубка России с «Краснодаром». В первом круге армейцы разгромили соперника со счетом 4:1, а затем выбили его из Пути РПЛ Кубка страны. Получится ли у команды Федотова снова огорчить «быков»? Букмекерская компания ФОНБЕТ считает москвичей фаворитами противостояния — на их победу можно поставить с коэффициентом 2.15 (вероятность такого исхода — примерно 46%). Ничья идет за 3.55 (25%), успех «Краснодара» — за 3.35 (29%).
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