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Сегодня, 08:00

РПЛ, 29-й тур: «Краснодар» примет ЦСКА, «Сочи» — «Зенит», «Спартак» — «Пари НН»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Матч РПЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Матчи 29-го тура чемпионата России по футболу. «Факел» дома примет «Крылья Советов» и другие игры.

Онлайн-трансляции матчей РПЛ доступны на сайте «СЭ». Видеотрансляции игр можно смотреть в прямом эфире на каналах matchtv.ru и «Матч Премьер».

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Урал
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
Оренбург
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Зенит
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Пари Нижний Новгород
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Ахмат

Чемпионат России: новости и календарь игр, турнирная таблица и обзоры матчей, фото и статистика.

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ЦСКА после неудачи в дерби ждет еще одно испытание — репетиция финала FONBET Кубка России с «Краснодаром». В первом круге армейцы разгромили соперника со счетом 4:1, а затем выбили его из Пути РПЛ Кубка страны. Получится ли у команды Федотова снова огорчить «быков»? Букмекерская компания ФОНБЕТ считает москвичей фаворитами противостояния — на их победу можно поставить с коэффициентом 2.15 (вероятность такого исхода — примерно 46%). Ничья идет за 3.55 (25%), успех «Краснодара» — за 3.35 (29%).

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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