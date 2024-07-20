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Сегодня, 00:35

Источник: «Галатасарай» подпишет контракт с Венделом на 5 лет

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Зенита» Вендел близок к переходу в «Галатасарай», сообщает турецкий журналист Халук Юрекли.

По информации источника, 26-летний бразилец подпишет контракт на 5 лет, по которому он будет зарабатывать по 4 миллиона евро за сезон. Стороны находятся в финальной стадии переговоров.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел за сине-бело-голубых 35 матчей, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач. 13 июля бразилец отличился забитым мячом и двумя голевыми передачами в матче против «Краснодара» (4:2) в Суперкубке России.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Зенит
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