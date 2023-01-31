Источник: нападающий «Локомотива» Раконьяц перейдет в «Црвену Звезду»

Нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц уйдет из «Локомотива» в бесплатную аренду в «Црвену Звезду». У сербского клуба будет право выкупа форварда не менее чем за 1,5 миллиона евро, утверждает Sportal.

22-летний черногорский нападающий подписал контракт с «Локомотивом» в апреле 2022 года. Соглашение рассчитано на 4 года.

В конце марта Раконьяц дебютировал в составе сборной Черногории в товарищеском мачте против команды Греции.

В составе «Локомотива» Раконьяц провел 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.