Источник: нападающий «Локомотива» Раконьяц перейдет в «Црвену Звезду»

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Нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц уйдет из «Локомотива» в бесплатную аренду в «Црвену Звезду». У сербского клуба будет право выкупа форварда не менее чем за 1,5 миллиона евро, утверждает Sportal.
22-летний черногорский нападающий подписал контракт с «Локомотивом» в апреле 2022 года. Соглашение рассчитано на 4 года.
В конце марта Раконьяц дебютировал в составе сборной Черногории в товарищеском мачте против команды Греции.
В составе «Локомотива» Раконьяц провел 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
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