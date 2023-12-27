Источник: «Реал» заинтересован в защитнике «Зенита» Алипе

Защитник «Зенита» Нуралы Алип попал в сферу интересов «Реала», утверждает Tengri Sport.

По информации источника, в приобретении 24-летнего казаха заинтересован главный скаут «Реала» Джуни Калафат. Представители мадридцев обратили внимание на Алипа, когда просматривали игру Роберта Ренана.

Алип выступает за «Зенит» с февраля прошлого года. С того момента он провел за сине-бело-голубых 48 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3 миллиона евро. Его контракт с российским клубом рассчитан до 2025 года.