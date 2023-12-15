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Сегодня, 19:13

Источник: Сперцян посоветовал Галицкому купить в «Краснодар» Севикяна

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян может перейти в «Краснодар», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, краснодарский клуб рассматривает вариант приобретения Севикяна на позицию правого вингера. Рекомендовал хавбека президенту «Краснодара» Сергею Галицкому полузащитник «быков» Эдуард Сперцян, который вместе с Севикяном выступает за сборную Армении.

В этом сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в РПЛ, «Пари НН» — на 9-й позиции (24).

Источник: https://t.me/karpinside/29829
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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